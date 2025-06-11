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Глава Нацразведки США: Мир как никогда близок к ядерному уничтожению

Глава Нацразведки США: Мир как никогда близок к ядерному уничтожению Мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения.
Другие страны
11 июня 2025 г. 03:21
Глава Нацразведки США: Мир как никогда близок к ядерному уничтожению

Мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения.

Как передает Report, об этом на своей странице в Х заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Она сообщила о своем недавнем визите в японскую Хиросиму, которая подверглась атомной бомбардировке со стороны США в августе 1945 года.

"Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас, - сказала Габбард. - Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами".

Габбард рассказала о последствиях ядерной атаки и показала архивные кадры с жертвами удара. Поскольку современное ядерное оружие гораздо мощнее того, что США использовали в 1945 году, подчеркнула она, "один ядерный боезаряд сегодня может убить миллионы людей всего за несколько минут".

"Именно мы, народ, должны выступить и потребовать прекратить это безумие. Мы должны отказаться от этого пути к ядерной войне и работать над созданием мира, в котором никто не будет жить в страхе перед ядерным холокостом", - подчеркнула Габбард.

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