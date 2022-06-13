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Глава Нацполиции: Тела 1200 погибших в Украине до сих пор не опознаны

Глава Нацполиции: Тела 1200 погибших в Украине до сих пор не опознаны Национальная полиция Украины расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1 200 тел до сих пор не опознаны.
Другие страны
13 июня 2022 г. 20:00
Глава Нацполиции: Тела 1200 погибших в Украине до сих пор не опознаны

Национальная полиция Украины расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1 200 тел до сих пор не опознаны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Мы получили сообщение, открыли соответствующие уголовные производства о гибели более 12 000 человек, которые были найдены, в частности, в братских могилах. Более 1 500 гражданских лиц погибли на территории Киевской области", - сказал Клименко.

Большое количество людей в Киевской области нашли погибшими в своих домах и квартирах.

"Братские могилы - это отдельная тема, по ним мы еще работаем", - добавил Клименко. Он предполагает, что таких захоронений будет гораздо больше по мере того, как Украина будет освобождать новые территории.

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