Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии ушел в отставку

Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба принял отставку председателя совета директоров Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Фархата Бендгары.

Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба принял отставку председателя совета директоров Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Фархата Бендгары.

Как передает Report , об этом NOC сообщила в Facebook.

Согласно заявлению, "премьер-министр принял решение поручить члену совета директоров корпорации Масуду Сулейману Мусе временно исполнять обязанности председателя до проведения заседания кабмина", на котором будет рассмотрен вопрос о формировании нового состава совета директоров.

По информации NOC, Бендгара подал в отставку "в связи с чрезвычайными обстоятельствами, не позволившими ему исполнять свои обязанности наилучшим образом".

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки. После заключенного между силами запада и востока страны перемирия производство удалось довести до 1,2 млн баррелей в сутки.

В настоящее время уровень добычи продолжает расти. 3 декабря уровень добычи нефти в Ливии превысил 1,4 млн баррелей в сутки, достигнув рекордного показателя с 2013 года.