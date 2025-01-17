О нас

Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии ушел в отставку

Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии ушел в отставку Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба принял отставку председателя совета директоров Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Фархата Бендгары.
Другие страны
17 января 2025 г. 03:18
Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии ушел в отставку

Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба принял отставку председателя совета директоров Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Фархата Бендгары.

Как передает Report, об этом NOC сообщила в Facebook.

Согласно заявлению, "премьер-министр принял решение поручить члену совета директоров корпорации Масуду Сулейману Мусе временно исполнять обязанности председателя до проведения заседания кабмина", на котором будет рассмотрен вопрос о формировании нового состава совета директоров.

По информации NOC, Бендгара подал в отставку "в связи с чрезвычайными обстоятельствами, не позволившими ему исполнять свои обязанности наилучшим образом".

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки. После заключенного между силами запада и востока страны перемирия производство удалось довести до 1,2 млн баррелей в сутки.

В настоящее время уровень добычи продолжает расти. 3 декабря уровень добычи нефти в Ливии превысил 1,4 млн баррелей в сутки, достигнув рекордного показателя с 2013 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Liviyanın Milli Neft Korporasiyasının rəhbəri istefa verib

Другие новости из категории

Блинкен заявил о помощи Эрдогана в достижении прекращения огня в секторе Газа
Блинкен заявил о помощи Эрдогана в достижении прекращения огня в секторе Газа
17 января 2025 г. 02:33
Стармер заявил о готовности Великобритании направить миротворцев в Украину
Стармер заявил о готовности Великобритании направить миротворцев в Украину
17 января 2025 г. 01:43
США разрабатывают ядерные заряды против хорошо защищенных целей в РФ и КНР
США разрабатывают ядерные заряды против хорошо защищенных целей в РФ и КНР
17 января 2025 г. 01:06
ООН планирует в 2025 году оказать помощь украинским беженцам на $3,32 млрд
ООН планирует в 2025 году оказать помощь украинским беженцам на $3,32 млрд
17 января 2025 г. 00:18
Дания намерена расширить авиабазу к северу от столицы Гренландии
Дания намерена расширить авиабазу к северу от столицы Гренландии
16 января 2025 г. 23:49
Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС
Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС
16 января 2025 г. 23:33
В Донецке получил ранение военнослужащий ВСУ азербайджанского происхождения
В Донецке получил ранение военнослужащий ВСУ азербайджанского происхождения
16 января 2025 г. 23:17
Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране
Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране
16 января 2025 г. 22:59
Блинкен поручил удалить из зала брифинга несогласных с его заявлениями двух журналистов
ВидеоБлинкен поручил удалить из зала брифинга несогласных с его заявлениями двух журналистов
16 января 2025 г. 22:48
СМИ: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе
СМИ: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе
16 января 2025 г. 22:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi