Глава МВФ заявила об угрозе мирового финансового кризиса из-за неравенства

Причиной нового финансового кризиса в мире может стать растущее неравенство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, если вовремя не предпринять мер, то 2020-е годы окажутся похожими на 1920-е, когда случилась Великая депрессия.

Георгиева отметила, что МВФ в последние десятилетия фиксирует рост неравенства между различными группами населения, что является предвестником крупных кризисов.

"Последние несколько десятилетий ясно показали нам, что, если не решать проблему растущего неравенства, она будет только ухудшаться. Налогово-бюджетная политика остается действенным инструментом, но при этом нельзя забывать о политике в отношении финансового сектора, иначе 2020-е годы окажутся очень похожими на 1920-е", — сказала Георгиева во время выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

Она также отметила, что мировой финансовый кризис 2007 года привел к тому, что сейчас каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности.