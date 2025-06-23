Глава МВФ: Удары США по Ирану могут иметь риски, выходящие за рамки энергетики

Глава МВФ: Удары США по Ирану могут иметь риски, выходящие за рамки энергетики

Удары США по Ирану могут потенциально иметь более широкие последствия, выходящие за рамки энергетики, поскольку глобальная неопределенность растет.

Как сообщает Report, об этом в интервью Bloomberg TV заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях крайне неопределенной обстановки", - сказала она.

По ее словам, самая значительная реакция произошла в ценах на энергоносители, за которыми МВФ внимательно следит, но "могут быть вторичные и третичные последствия".

Георгиева считает, что усиление турбулентности, которое влияет на экономические перспективы в крупных странах, может стать "триггером для пересмотра в сторону понижения прогноза роста мировой экономики".

Она заявила, что МВФ в первую очередь изучает, как разворачивающийся конфликт повлияет на премии за риск в нефтегазовой отрасли.

"Посмотрим, как будут развиваться события. Слежу за тем, не возникнут ли перебои в поставках энергоносителей, которые могут распространиться на другие страны. Молюсь, чтобы этого не произошло", - добавила она.

В то же время Георгиева предупредила, что чем больше волатильности, тем хуже ситуация для бизнеса: "Что происходит, когда есть неопределенность? Инвесторы не инвестируют, потребители не потребляют, и это сдерживает перспективы роста экономики".