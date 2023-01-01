Глава МВФ: Рост числа заражений COVID-19 в КНР негативно повлияет на мировую экономику

Наблюдаемый в Китае рост числа заражений COVID-19 негативно повлияет на мировую экономику в краткосрочной перспективе.

Наблюдаемый в Китае рост числа заражений COVID-19 негативно повлияет на мировую экономику в краткосрочной перспективе.

Как передает Report , об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в эфире телеканала CBS.

По ее словам, экономика Китая резко замедлилась в 2022 году из-за жесткой политики нулевой терпимости к коронавирусу, и впервые за 40 лет экономический рост страны может оказаться либо на уровне глобального экономического роста, либо ниже него. Как отметила глава МВФ, подобного еще никогда не происходило.

К. Георгиева также выразила уверенность, что ослабление антиковидных мер в КНР в ближайшие 3-6 месяцев будет чревато для страны стремительным ростом числа заражений, сопоставимым по скорости с лесными пожарами.