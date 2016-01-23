​Глава МВФ: Миграционный кризис поставил под угрозу Шенгенскую зону

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Глава МВФ Кристин Лагард в субботу заявила, что миграционный кризис подтолкнул Европу к решающему моменту и поставил под угрозу Шенгенскую зону, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По моему личному мнению, миграционный кризис подтолкнул к решающему моменту", - цитирует агентство Франс Пресс Лагард, выступившую с таким заявлением на экономическом форуме в швейцарском Давосе.

На вопрос, ставит ли кризис под угрозу Шенгенскую зону, она ответила: "Думаю, что да".

По данным европейского агентства по контролю за внешними границами Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли более 1,2 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире - крупнейший со времен Второй мировой войны.