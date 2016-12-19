Глава МВФ Лагард признана виновной в халатности

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард признана виновной в "халатности при исполнении своих служебных обязанностей" в бытность министра экономики во Франции.

Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, такое решение вынес cегодня суд Франции.

Как сообщается, Лагард освобождена от наказания.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проходила обвиняемой по делу предпринимателя Бернара Тапи. В 2008 году Франция выплатила ему 404 миллиона евро за ущерб, якобы понесённый бизнесменом при продаже компании Adidas.

Лагард тогда занимала пост министра экономики страны и курировала дело о компенсации.