Глава МВФ Кристин Лагард предстанет перед судом

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Высший апелляционный суд Франции отклонил жалобу главы Международного валютного фонда Кристин Лагард на решение привлечь ее к суду по обвинению в превышении должностных полномочий, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Адвокат Лагард выразил уверенность, что предстоящий судебный процесс докажет невиновность его подзащитной.

Совет директоров МВФ заявил, что решение о привлечении к суду не скажется на способности Лагард эффективно работать на посту главы организации.

Скандальная история, известная в СМИ как "дело Тапи", произошла в то время, когда Лагард возглавляла министерство финансов Франции.

Бизнесмен Бернар Тапи начал судиться с банком Credit Lyonnais. Спор между бизнесменом и банком находился под контролем министерства финансов. В 2008 году Тапи через арбитражный суд добился выплаты из госбюджета компенсации в размере 404 млн. евро.

Это решение вызвало во Франции негативную реакцию, а оппозиция обвинила Лагард в давлении на суд. В итоге решение суда было обжаловано, а Тапи сам попал под подозрение в мошенничестве.

Кристин Лагард первоначально проходила по делу свидетелем, но в декабре 2015 года ее привлекли к суду в качестве обвиняемой.