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Глава МВД: Во Франции предотвратили девять терактов за 2024 год

Глава МВД: Во Франции предотвратили девять терактов за 2024 год Спецслужбы Франции предотвратили девять планировавшихся на территории республики террористических нападений.
Другие страны
7 января 2025 г. 12:42
Глава МВД: Во Франции предотвратили девять терактов за 2024 год

Спецслужбы Франции предотвратили девять планировавшихся на территории республики террористических нападений.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в интервью газете Le Parisien.

"Никогда еще угроза не была столь реальной. В 2024 году наши службы предотвратили не менее девяти исламистских терактов на территории Франции, три из которых планировались непосредственно во время Олимпийских игр. Это самое большое количество предотвращенных атак с 2017 года", - сказал он.

Он выразил намерение ужесточать борьбу с радикальными исламистами. По его словам, большую угрозу в этом контексте представляют граждане, которые выходят из тюрем на свободу после отбытия наказаний по террористическим статьям: в 2024 году таковых насчитывалось 84 человека, в 2025 году, как ожидается, их будет более 60. Он подчеркнул, что не верит в их отказ от радикальных идей, и пообещал, что за ними будет вестись индивидуальное наблюдение.

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