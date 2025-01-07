Глава МВД: Во Франции предотвратили девять терактов за 2024 год

Спецслужбы Франции предотвратили девять планировавшихся на территории республики террористических нападений.

Спецслужбы Франции предотвратили девять планировавшихся на территории республики террористических нападений.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в интервью газете Le Parisien.

"Никогда еще угроза не была столь реальной. В 2024 году наши службы предотвратили не менее девяти исламистских терактов на территории Франции, три из которых планировались непосредственно во время Олимпийских игр. Это самое большое количество предотвращенных атак с 2017 года", - сказал он.

Он выразил намерение ужесточать борьбу с радикальными исламистами. По его словам, большую угрозу в этом контексте представляют граждане, которые выходят из тюрем на свободу после отбытия наказаний по террористическим статьям: в 2024 году таковых насчитывалось 84 человека, в 2025 году, как ожидается, их будет более 60. Он подчеркнул, что не верит в их отказ от радикальных идей, и пообещал, что за ними будет вестись индивидуальное наблюдение.