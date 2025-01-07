Глава МВД: Во Франции предотвратили девять терактов за 2024 год

Спецслужбы Франции предотвратили девять планировавшихся на территории республики террористических нападений.
Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в интервью газете Le Parisien.
"Никогда еще угроза не была столь реальной. В 2024 году наши службы предотвратили не менее девяти исламистских терактов на территории Франции, три из которых планировались непосредственно во время Олимпийских игр. Это самое большое количество предотвращенных атак с 2017 года", - сказал он.
Он выразил намерение ужесточать борьбу с радикальными исламистами. По его словам, большую угрозу в этом контексте представляют граждане, которые выходят из тюрем на свободу после отбытия наказаний по террористическим статьям: в 2024 году таковых насчитывалось 84 человека, в 2025 году, как ожидается, их будет более 60. Он подчеркнул, что не верит в их отказ от радикальных идей, и пообещал, что за ними будет вестись индивидуальное наблюдение.