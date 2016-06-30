​Глава МВД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Глава МВД Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении вступить в борьбу за пост главы Консервативной партии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 59-летний политик написала в газете Times. Учитывая, что консерваторы находятся у власти, успех на внутрипартийных выборах принесет победителю и пост премьер-министра Соединенного Королевства.

"Сегодня я дам старт своей кампании с целью стать лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании", - написала она.

Мэй добавила, что ее основная задача на посту премьера будет заключаться в том, чтобы "сделать Великобританию страной, которая подходит для всех".

Мэй сообщила, что выдвигает свою кандидатуру по трем очевидным причинам. "Во-первых, после состоявшегося на прошлой неделе референдума наша страна нуждается в сильном, надежном руководстве", - подчеркнула она. В задачу этого руководства, по мнению Мэй, входит умелое управление страной в период "экономической и политической неопределенности" и обеспечение "лучших возможных условий" выхода из ЕС.

"Во-вторых, - продолжила министр, - нам необходимо руководство, которое могло бы объединить нашу партию и нашу страну". При том, что Лейбористская партия, по словам Мэй, "истерзывает себя в клочья", а в Шотландии и Уэльсе "сеют распри националисты", патриотический долг Консервативной партии, по убеждению главы МВД, состоит в том, чтобы объединять насущные интересы всей страны и управлять ими.

"И в-третьих, нам нужно смелое, новое, позитивное видение будущего нашей страны", - отметила она, подчеркнув, что речь идет о такой стране, "которая функционирует не для привилегированных (категорий граждан), но для всех и каждого, вне зависимости от того, кто они и откуда".

Выборы понадобились в связи с тем, что нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон после поражения сторонников евроинтеграции на состоявшемся 23 июня референдуме о членстве страны в ЕС объявил о том, что уходит в отставку.