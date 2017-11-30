Глава МВД Великобритании раскритиковала Трампа за ретвит о мусульманах

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Глава МВД Великобритании Эмбер Радд раскритиковала президента США Дональда Трампа, который ранее в очередной раз спровоцировал общественность своим поведением в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что накануне Д.Трамп разместил в своем аккаунте ссылки на видеоролики антимусульманского содержания. Ролики были опубликованы Джайдой Франсен, одной из лидеров британской ультраправой организации Britain First. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов - разбивают статую Девы Марии.

По словам Радд, приверженцы организации "распространяют ложные и полные ненависти идеи".

"Это правительство не потерпит никаких групп, которые распространяют ненависть, демонизируя другие религии и эксплуатируя страхи общества… Нам очевидно, что президент Дональд Трамп поступил неправильно, ретвитнув это видео, размещенное ультраправой группировкой Britain First", - заявила Э.Радд на заседании британского парламента.