Глава МВД Украины плеснул в лицо Саакашвили водой за оскорбления

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков плеснул в лицо водой нынешнему губернатору Одесской области, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили за прямые оскорбления в свой адрес, об этом сообщил сам Аваков в своем Facebook в понедельник, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Только что на совете реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему — почему он по ОПЗ (Одесский припортовый завод — ред.) общался с русским олигархом с "Уралхима" и как это связано с процессом приватизации ОПЗ — потерял над собой контроль. Одесский губернатор сорвался в истерику и начал орать на меня: "Никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили… Ты коррумпированный министр.. А я — честный человек.." — перешел к прямым оскорблениям. Я воздержался от того, чтобы его ударить, — плеснул ему в лицо водой", — написал Аваков.

Аваков назвал Саакашвили популистом и заявил, что не собирается терпеть оскорбления в свой адрес.

"(Саакашвили) не давал сказать ничего — перебивая всех, включая президента. Саакашвили — пустобрех на трудностях, не отвечающий ни за что. Неудобные вопросы вызывают истерику? Надоело. Я не собираюсь терпеть хамство… Коррупционеров нужно сажать, а не говорить о них месяцами и не предоставлять фактов", — заявил глава МВД Украины.