Глава МВД Украины Аваков подал в суд на Михаила Саакашвили

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что подал в суд иск о защите чести и достоинства в связи с обвинениями в его адрес от главы Одесской области Михаила Саакашвили, сообщают «Подробности». Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», информирует "Report" со ссылкой на издание "Газета.Ru".

«Я подал в суд на господина Саакашвили», — сообщил министр. Он добавил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк тоже собирается это сделать.

В передаче Аваков также извинился перед украинцами за свое поведение во время конфликта. Министр пояснил, что в нем возобладали эмоции, а кричал он на губернатора, «чтобы не ударить его».

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем фейсбуке заявил о планах подать в суд на губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.