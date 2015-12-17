Глава МВД: Турция приняла 2,7 млн. беженцев

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил, что его страна приняла 2,7 миллиона беженцев из Сирии и Ирака, затратив на эти цели около 9 миллиардов долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В то время как некоторые страны выступают с заявлениями типа "мы можем принять 500-1000 человек", Турция приняла почти 2,7 миллионов беженцев, из них около 2,5 миллионов - из Сирии, что больше населения некоторых стран. На сегодняшний день мы потратили около 9 миллиардов долларов на содержание беженцев, а общая сумма помощи европейских стран, оказанная в течение 5 лет, не превышает 500 миллионов долларов", - заявил Ала в интервью агентству Anadolu.

Ссылаясь на свои переговоры с главами МВД стран ЕС, он добавил, что они озабочены главным образом тем, чтобы миграционная проблема не оказала влияния на их государства.

"Горит целая страна, а вы хотите, чтобы дым не дошел до вас. Лучше давайте все вместе потушим этот пожар", - сказал Ала.