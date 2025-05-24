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Глава МВД Турции сообщил о задержании трех преступников, скрывавшихся в Европе

Глава МВД Турции сообщил о задержании трех преступников, скрывавшихся в Европе Глава МВД Турции сообщил о задержании трех преступников, скрывавшихся в Европе
Другие страны
24 мая 2025 г. 10:12
Глава МВД Турции сообщил о задержании трех преступников, скрывавшихся в Европе

Трое граждан Турции, разыскиваемые по красному циркуляру Интерпола, задержаны в Европе и доставлены на Родину.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая на своей странице в социальной сети "X".

В Турцию доставлены в страну трех преступников, находившихся в международном розыске по линии Интерпола

Двое из задержанных, скрывавшиеся на территории Германии, обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ, а третий, прятавшийся в Хорватии, разыскивался за сексуальное насилие над несовершеннолетним.

Ерликая подчеркнул, что с момента его назначения на пост главы МВД в 2023 году, Турции удалось экстрадировать 337 человек, находящихся в международном розыске.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə 2023-cü ildən indiyə qədər beynəlxalq axtarışda olan 337 şəxsi tutaraq ölkəyə gətirib

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