Глава МВД сообщила о росте количества преступлений против политиков в Германии

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о росте количества преступлений в отношении политиков и должностных лиц в стране.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о росте количества преступлений в отношении политиков и должностных лиц в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила газете Welt am Sonntag.

Сообщается, что в 2023 году было зарегистрировано 3 691 преступление против чиновников, выборных должностных лиц и представителей партий, 80 из них были насильственными.

Как отметила министр, годом ранее было зафиксировано 1 994 правонарушения, в том числе 67 насильственных.

"Пострадавшим угрожают, их офисы подвергаются нападениям, их дома осаждают, их частную собственность повреждают или разрушают", - заявила Фезер.

Она добавила, что Германия в настоящее время переживает опасный рост презрения к политике и агрессивности.