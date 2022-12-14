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Глава МВД Словении ушла в отставку

Глава МВД Словении ушла в отставку Министр внутренних дел Словении Татьяна Бобнар ушла в отставку.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 16:38
Глава МВД Словении ушла в отставку

Министр внутренних дел Словении Татьяна Бобнар ушла в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила председатель Госсобрания (нижней палаты) парламента республики Уршка Клакочар-Зупанчич.

"В соответствии с пунктом 115 Конституции Словении магистр Татьяна Бобнар перестает исполнять обязанности министра внутренних дел. <...> Временно руководить МВД страны будет министр госуправления Саня Аянович", - сказала спикер на заседании нижней палаты парламента.

По данным Словенского агентства печати, глава МВД после возвращения 9 декабря из Брюсселя направила заявление об отставке премьер-министру Роберту Голобу. Свое решение Бобнар объяснила кадровыми проблемами. Правительство отклонило ее предложение назначить Боштьяна Линдава генеральным директором полиции, а Славко Короша руководителем управления по делам полиции, оба кандидата продолжают временно исполнять эти обязанности. Бобнар приравняла позицию главы кабмина к политическому давлению на органы правопорядка. Премьер не согласился с такой постановкой вопроса и принял отставку из-за потери доверия к главе МВД.

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