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Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян

Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян Глава МВД Польши Мариуш Каминьский распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 20:31
Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр написал в понедельник в Twitter.

"Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии", - написал министр.

Латвия, Литва, Польша и Эстония с 19 сентября ограничили въезд в Шенгенскую зону для россиян с визами ЕС, которые приезжают в туристических, культурных, спортивных и деловых целях. Страны Балтии сохранили исключения для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий.

Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы. Польскую визу могут получить только дипломаты, водители грузовиков, члены семей граждан Польши или других стран Евросоюза, а также обладатели "карты поляка" - документа, подтверждающего польское происхождение, или же люди, имеющие гуманитарные основания.

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