О нас

Глава МВД: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС

Глава МВД: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 14:06
Глава МВД: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС

Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы.

Как передает Report, об этом министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире радиостанции RadioZet.

"Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта. Платить штрафы за отказ их примать, тоже не будем", - заявил министр.

Согласно миграционному пакту ЕС, если какая-то страна не хочет принимать переселенного мигранта, то должна заплатить 20 тыс. евро за каждого.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN rəhbəri: Polşa miqrantları qəbul etməyəcək

Экслюзивные новости

Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi