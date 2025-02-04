Глава МВД: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС

Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы.

Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы.

Как передает Report, об этом министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире радиостанции RadioZet.

"Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта. Платить штрафы за отказ их примать, тоже не будем", - заявил министр.

Согласно миграционному пакту ЕС, если какая-то страна не хочет принимать переселенного мигранта, то должна заплатить 20 тыс. евро за каждого.