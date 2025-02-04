Глава МВД: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС

Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы.
Как передает Report, об этом министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире радиостанции RadioZet.
"Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта. Платить штрафы за отказ их примать, тоже не будем", - заявил министр.
Согласно миграционному пакту ЕС, если какая-то страна не хочет принимать переселенного мигранта, то должна заплатить 20 тыс. евро за каждого.