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Глава МВД Пакистана: 97 из 100 погибших во время теракта в Пешаваре были полицейскими

Глава МВД Пакистана: 97 из 100 погибших во время теракта в Пешаваре были полицейскими Абсолютное большинство погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар - сотрудники силовых ведомств.
Другие страны
31 января 2023 г. 22:05
Глава МВД Пакистана: 97 из 100 погибших во время теракта в Пешаваре были полицейскими

Абсолютное большинство погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар - сотрудники силовых ведомств.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава МВД Пакистана Рана Санаулла.

"В результате теракта погибли 97 полицейских и 3 гражданских, - заявил Санаулла, высказав критику в отношении предыдущей правящей партии "Движение за справедливость". - Те решения, которые принимались за последние четыре года, стали основной причиной усиления терроризма".

Напомним, что в результате произошедшего в понедельник взрыва в Пешаваре погибли 100 человек, число раненых превышает 200.

Согласно информации сотрудников национальных органов безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети, где находилось много людей, в том числе сотрудники полиции и военнослужащие.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в республике группировка "Движение талибов Пакистана".

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