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Глава МВД: На первомайских демонстрациях во Франции задержали 540 человек

Глава МВД: На первомайских демонстрациях во Франции задержали 540 человек Число задержанных на первомайских демонстрациях во Франции, в которых приняли участие противники пенсионной реформы, увеличилось до 540 человек.
Другие страны
2 мая 2023 г. 12:04
Глава МВД: На первомайских демонстрациях во Франции задержали 540 человек

Число задержанных на первомайских демонстрациях во Франции, в которых приняли участие противники пенсионной реформы, увеличилось до 540 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире радио RMC BFMTV.

"Вчера везде, по всей Франции было более 500 задержаний, если быть точным, 540 человек было задержано, из которых 305 - в Париже", - сказал он.

По его словам, число полицейских и жандармов, получивших ранения в ходе беспорядков на манифестациях 1 мая, достигло 406 человек, из них 259 – в Париже.

Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации в связи с пенсионной реформой, предполагающей постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 млн человек, из них 550 тыс. - в Париже. По данным же МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тыс. человек, в Париже - 112 тыс.

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Версия на английском языке 540 nabbed during May 1 protests in France

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