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Глава МВД Молдовы заявил об отставке

Глава МВД Молдовы заявил об отставке Глава МВД Молдовы Адриан Ефрос заявил об отставке на фоне грядущих перестановок в правительстве.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 21:34
Глава МВД Молдовы заявил об отставке

Глава МВД Молдовы Адриан Ефрос заявил об отставке на фоне грядущих перестановок в правительстве.

Как передает Report, об этом глава ведомства написал в своем аккаунте в соцсети.

"Для меня было честью служить Республике Молдова в качестве министра внутренних дел. Благодарю вас за доверие и поддержку во время этого сложного мандата", - заявил Ефрос.

Ранее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что в понедельник вечером представит решения о перестановках в правительстве для повышения его эффективности.

Напомним, что после второго тура выборов президент Молдавии Майя Санду признала, что действующими властями было "совершено немало ошибок", и пообещала произвести перестановки в правительстве, которое сформировала учрежденная ею Партия действия и солидарности.

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