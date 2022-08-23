Глава МВД Литвы сообщила об усилении охраны границы с Россией

Граница Литвы с Российской Федерацией (с Калининградской областью РФ, других общих рубежей у Литвы с Россией нет - ред.), проходящая как по суше, так и по водным артериям - Неману и Балтийскому морю, - находится под усиленной охраной.

Граница Литвы с Российской Федерацией (с Калининградской областью РФ, других общих рубежей у Литвы с Россией нет - ред.), проходящая как по суше, так и по водным артериям - Неману и Балтийскому морю, - находится под усиленной охраной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила побывавшая в портовой Клайпеде министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте.

"Непрекращающиеся гибридные атаки против Литвы, а также война на Украине обязывают нас находиться в наивысшей готовности. Могу заверить, что водная и сухопутная граница с Россией охраняется в усиленном режиме", - приводятся ее слова в сообщении МВД страны. Характер и особенности такого режима глава министерства не конкретизировала.

По ее словам, эти меры в регионе Клайпеды особенно важны в связи с находящимися здесь объектами. "Это единственный в Литве Клайпедский государственный морской порт, а также восемь объектов стратегического значения, среди которых особое место занимает работающий в порту терминал сжиженного природного газа", - отметила Билотайте.