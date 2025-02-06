Глава МВД Колумбии предложил распустить правительство страны

Глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо предложил министрам правительства страны уйти в отставку из-за имеющихся противоречий.

Глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо предложил министрам правительства страны уйти в отставку из-за имеющихся противоречий.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Кабинет министров в том виде, в котором он сформирован сегодня, несостоятелен. Правительству необходимо полтора года до завершения президентских полномочий главы Колумбии Густаво Петро, и колумбийцы ожидают, что основные аспекты правительственной программы и национального плана развития будут выполнены", - говорится в публикации.

"Я предлагаю министрам уйти в отставку, чтобы предоставить президенту свободу вносить изменения, которые он считает необходимыми для решения задач последнего этапа правления", - указал глава МВД. Он добавил, что Петро "не удовлетворен результатами".