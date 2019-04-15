​Глава МВД Италии вновь попал в список подозреваемых по делу мигрантов

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини вновь попал в список подозреваемых по делу о незаконном лишении свободы мигрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом объявил сам М.Сальвини объявил на пресс-конференции в Монце, куда он прибыл для открытия нового полицейского управления и встреч с руководством местных правоохранительных органов.

"Сегодня такой хороший день и я окружен столь крупными руководителями сил правопорядка, так что не будет лучшего случая для того, чтобы попасть под суд за другое преступление, за еще одно лишение свободы человека, которое я якобы совершил с 24 по 30 января этого года в Сиракузе", - сказал М.Сальвини.

По его словам, об этом ему сообщил прокурор Катании Кармело Дзуккаро, который направил материалы дела в "министерский трибунал" - орган, имеющий право вести расследование в отношении членов правительства.

"Я снова оказался среди подозреваемых, но я пользуюсь возможностью, чтобы снова сказать, что итальянские порты останутся закрытыми", - сказал министр.

Моряки корабля береговой охраны Италии Diciotti 15 августа 2018 года подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Власть государства Мальты отказались принять спасенных людей. Только через пять дней беженцы были доставлены из Африки на Сицилию, однако глава МВД М.Сальвини не дал разрешения на высадку на берег, потребовав, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

В конце марта верхняя палата парламента Италии проголосовала против привлечения М.Сальвини к суду после того, как следственные органы Сицилии требовали привлечь главу МВД по обвинению в умышленном ограничении свободы группы лиц и злоупотреблении властью в связи с резонансным делом о мигрантах с судна Diciotti.