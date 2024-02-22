Глава МВД Италии сообщил о сокращении числа прибывающих по морю мигрантов на 65%

Число прибывающих в Италию по морю мигрантов с начала года сократилось на 65% по сравнению с январем и февралем прошлого года.

Число прибывающих в Италию по морю мигрантов с начала года сократилось на 65% по сравнению с январем и февралем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в национальном парламенте министр внутренних дел республики Маттео Пьянтедози, отметив, что показатели начала года ниже и аналогичных в 2022 году.

"Правомерно полагать, что это позитивный сигнал, особенно если учитывать, что число прибытий по морю снижается пять месяцев подряд", - приводит его слова агентство ANSA.

Министр добавил, что приоритетом остаются предотвращение гибели мигрантов в море при попытке добраться до Италии, а также пресечение незаконной деятельности по перевозке людей.

"На уровне международных отношений, - продолжил он, - мы активизировали наши действия в плане как двусторонних, так многосторонних инициатив по сотрудничеству со странами происхождения и транзиту миграционных потоков, в частности с Ливией и Тунисом, с целью наращивания операций по борьбе с нелегальной иммиграцией по суше и по морю".