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Глава МВД Италии сообщил о сокращении числа прибывающих по морю мигрантов на 65%

Глава МВД Италии сообщил о сокращении числа прибывающих по морю мигрантов на 65% Число прибывающих в Италию по морю мигрантов с начала года сократилось на 65% по сравнению с январем и февралем прошлого года.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 04:56
Глава МВД Италии сообщил о сокращении числа прибывающих по морю мигрантов на 65%

Число прибывающих в Италию по морю мигрантов с начала года сократилось на 65% по сравнению с январем и февралем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в национальном парламенте министр внутренних дел республики Маттео Пьянтедози, отметив, что показатели начала года ниже и аналогичных в 2022 году.

"Правомерно полагать, что это позитивный сигнал, особенно если учитывать, что число прибытий по морю снижается пять месяцев подряд", - приводит его слова агентство ANSA.

Министр добавил, что приоритетом остаются предотвращение гибели мигрантов в море при попытке добраться до Италии, а также пресечение незаконной деятельности по перевозке людей.

"На уровне международных отношений, - продолжил он, - мы активизировали наши действия в плане как двусторонних, так многосторонних инициатив по сотрудничеству со странами происхождения и транзиту миграционных потоков, в частности с Ливией и Тунисом, с целью наращивания операций по борьбе с нелегальной иммиграцией по суше и по морю".

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı nazir: “Dəniz yolu ilə gələn miqrantların sayı 65% azalıb”

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