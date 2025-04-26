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Глава МВД Ирана вылетел на место взрыва в порту Шахид-Раджаи

Глава МВД Ирана вылетел на место взрыва в порту Шахид-Раджаи Глава МВД Ирана Эскандар Момени вылетел на место взрыва, произошедшего в порту Шахид-Раджаи на юге страны, для руководства операцией по ликвидации последствий.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 17:05
Глава МВД Ирана вылетел на место взрыва в порту Шахид-Раджаи

Глава МВД Ирана Эскандар Момени вылетел на место взрыва, произошедшего в порту Шахид-Раджаи на юге страны, для руководства операцией по ликвидации последствий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее информации, Момени будет лично участвовать в выяснении обстоятельств случившегося.

В городе Бендер-Аббас в связи с большим числом пострадавших центр переливания объявил срочный сбор крови.

Как отметила представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани, для установления причины ЧП потребуется время.

"К настоящему моменту установлено, что взорвались контейнеры, которые хранились в углу порта и, вероятно, содержали химикаты, но пока пожар полностью не потушен, сложно делать выводы о причине", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва погибли как минимум 4 человека, более 500 человек пострадали. В настоящее время работа порта Шахид-Раджаи приостановлена.

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Версия на английском языке Iranian Interior Minister visits blast site in southern Iran
Версия на азербайджанском языке İranın daxili işlər naziri ölkənin cənubunda partlayış baş verən əraziyə uçub

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