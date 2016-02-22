Глава МВД Германии заявил о важности защиты внешних границ ЕС с Турцией

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью телеканалу ARD заявил, что приоритетом в вопросе решения кризиса миграции для стран Евросоюза является защита внешних границ с Турцией, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Все страны согласны, что защита внешних границ с Турцией является приоритетной задачей. Это включает и участие Frontex (агентства по внешним границам ЕС), и вклад НАТО, это также значит, что беженцев необходимо будет отправлять обратно в Турцию", — сказал он.

Министр добавил, что ближайшие две недели покажут, насколько эти меры эффективны. По его словам, при наличии определенных обстоятельств может понадобиться защита и на "других границах шенгенской зоны".

Он также отметил, что в долгосрочной перспективе ФРГ не намерена терпеть попытки других стран "решить свои проблемы, перекладывая груз на Германию".