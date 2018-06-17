Глава МВД Германии заявил, что устал работать с Меркель

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что не может больше работать в правительстве канцлера Ангелы Меркель.

Как передает Report, об этом сообщает Die Welt.

"Я больше не могу работать с этой женщиной", - заявил он.

Как отмечает издание, такое заявление было сделано в четверг, 14 июля, на совещании членов кабмина от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.

Сообщается также, что отношения между Зеехофером и Меркель ухудшились после вопроса противодействия нелегальной миграции. Тогда глава ведомства заявлял, что готов ужесточить миграционную политику.