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    Глава МВД Германии заявил, что устал работать с Меркель

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что не может больше работать в правительстве канцлера Ангелы Меркель.

    Как передает Report, об этом сообщает Die Welt.

    "Я больше не могу работать с этой женщиной", - заявил он.

    Как отмечает издание, такое заявление было сделано в четверг, 14 июля, на совещании членов кабмина от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.

    Сообщается также, что отношения между Зеехофером и Меркель ухудшились после вопроса противодействия нелегальной миграции. Тогда глава ведомства заявлял, что готов ужесточить миграционную политику.

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