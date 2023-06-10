Глава МВД ФРГ выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри ЕС

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри Европейского союза (ЕС) и выразила надежду на то, что число беженцев в ФРГ вскоре сократится.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри Европейского союза (ЕС) и выразила надежду на то, что число беженцев в ФРГ вскоре сократится.

Как передает Report, свою точку зрения она изложила в опубликованном интервью газете Bild am Sonntag.

"Я хочу защитить самое сердце Европейского союза - открытые внутренние границы. Восстановление барьеров отбросило бы нас на десятилетия назад", - сказала Фезер. "Это нанесло бы огромный ущерб нашей экономике, многочисленным пассажирам и семьям в ЕС", - подчеркнула министр.

В то же время глава МВД ФРГ выступила в поддержку соглашения стран Евросоюза, предусматривающего более жесткое отношение к беженцам, не имеющим перспектив остаться в ЕС. "Это компромисс, которого никогда раньше не достигали. Мы преодолели глубокий раскол в Европе. Контролируем внешние границы, чтобы границы внутри объединенной Европы могли оставаться открытыми", - констатировала Фезер.

Она также рассчитывает, что вскоре число беженцев в Германии уменьшится. "В будущем эта ответственность по приему беженцев будет переложена на другие плечи. Это также разгрузит Германию", - указала министр.