О нас

Глава МВД ФРГ выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри ЕС

Глава МВД ФРГ выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри ЕС Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри Европейского союза (ЕС) и выразила надежду на то, что число беженцев в ФРГ вскоре сократится.
Другие страны
10 июня 2023 г. 22:09
Глава МВД ФРГ выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри ЕС

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри Европейского союза (ЕС) и выразила надежду на то, что число беженцев в ФРГ вскоре сократится.

Как передает Report, свою точку зрения она изложила в опубликованном интервью газете Bild am Sonntag.

"Я хочу защитить самое сердце Европейского союза - открытые внутренние границы. Восстановление барьеров отбросило бы нас на десятилетия назад", - сказала Фезер. "Это нанесло бы огромный ущерб нашей экономике, многочисленным пассажирам и семьям в ЕС", - подчеркнула министр.

В то же время глава МВД ФРГ выступила в поддержку соглашения стран Евросоюза, предусматривающего более жесткое отношение к беженцам, не имеющим перспектив остаться в ЕС. "Это компромисс, которого никогда раньше не достигали. Мы преодолели глубокий раскол в Европе. Контролируем внешние границы, чтобы границы внутри объединенной Европы могли оставаться открытыми", - констатировала Фезер.

Она также рассчитывает, что вскоре число беженцев в Германии уменьшится. "В будущем эта ответственность по приему беженцев будет переложена на другие плечи. Это также разгрузит Германию", - указала министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın daxili işlər naziri qaçqınlara qarşı daha sərt münasibətin tərəfdarıdır

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi