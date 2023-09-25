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Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев

Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против установления верхнего предела в вопросе приема беженцев.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 05:13
Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против установления верхнего предела в вопросе приема беженцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением министр выступила в эфире телеканала ARD.

"Верхних пределов просто невозможно придерживаться, потому что у нас есть европейское и международное право", - сказала она.

"Мы не можем ограничить индивидуальное право на убежище самостоятельно. Мы связаны Женевской конвенцией о статусе беженцев и Европейской конвенцией по правам человека, и в этом отношении мы должны посвятить себя решению этих вопросов", - констатировала глава МВД.

В то же время она признала, что муниципалитеты находятся на пределе возможностей, поэтому необходимо искать способы решения проблемы.

"Единственное, что действительно поможет, - это европейское решение", - добавила министр.

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