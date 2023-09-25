Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против установления верхнего предела в вопросе приема беженцев.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против установления верхнего предела в вопросе приема беженцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением министр выступила в эфире телеканала ARD.

"Верхних пределов просто невозможно придерживаться, потому что у нас есть европейское и международное право", - сказала она.

"Мы не можем ограничить индивидуальное право на убежище самостоятельно. Мы связаны Женевской конвенцией о статусе беженцев и Европейской конвенцией по правам человека, и в этом отношении мы должны посвятить себя решению этих вопросов", - констатировала глава МВД.

В то же время она признала, что муниципалитеты находятся на пределе возможностей, поэтому необходимо искать способы решения проблемы.

"Единственное, что действительно поможет, - это европейское решение", - добавила министр.