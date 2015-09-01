​Глава МВД ФРГ подвергся критике за расистское высказывание в прямом эфире

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Глава МВД Баварии Йоахим Херманн использовал неполиткорректное слово "негр" в телепередаче "Hart aber fair" ("Жестко, но честно") канала ARD, посвященной теме мигрантов в Германии, за что подвергся жесткой критике со стороны пользователей социальных сетей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ответ на вопрос ведущего телешоу, справится ли Германия с притоком 800 тысяч мигрантов, министр из Баварии решил привести в пример немецкого певца и актера африканского происхождения.

"Роберто Бланко всегда был чудесным негром, который очень нравится большинству немцев. И в футбольной команде Баварии тоже много чернокожих игроков. Фанаты команды относятся к этому хорошо", - сказал Херманн.

Немецкое издание Spiegel отмечает, что этим политик, вероятно, хотел сказать, что большинство немцев лояльно относятся к мигрантам.

Согласно данным издания, тот факт, что министр использовал неполиткорректное слово "негр", взбудоражил общественность. Многие пользователи социальных сетей Facebook и Twitter написали гневные комментарии, так как слово "негр" считается уничижительным и расистским обозначением чернокожих.

Сам министр Баварии попытался прояснить ситуацию и заявил в интервью изданиям ARD и ZDF-Morgenmagazin, что обычно он не использует это слово.