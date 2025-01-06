Глава МВД Франции приказал усилить меры безопасности в связи с угрозой терактов

Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо приказал префектам полиции усилить меры безопасности в связи с угрозой терактов.

Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо приказал префектам полиции усилить меры безопасности в связи с угрозой терактов.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Принимая во внимание возросший уровень террористической угрозы, я приказываю повысить до максимального уровень бдительности и усилить меры безопасности во время проведения массовых культурных, спортивных или развлекательных мероприятий", - приводит агентство слова министра.

Глава ведомства приказал уделить особое внимание подготовке сотрудников правоохранительных органов, ответственных за досмотр участников массовых мероприятий. Кроме того, по словам министра, необходимо принять усиленные меры для предотвращения терактов с использованием автомобилей.

Ретайо напомнил, что недавние теракты в Германии и США показывают серьезность террористической угрозы.