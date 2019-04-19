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Глава МВД Франции предупредил об угрозе погромов на акции "желтых жилетов"

​Глава МВД Франции предупредил об угрозе мартовских погромов на акции

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер ожидает беспорядков во время акций протеста "желтых жилетов", запланированных на завтра, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Зачинщики беспорядков снова будут завтра: в Тулузе, Монпелье, Бордо и, в частности, в Париже", -  заявил  Кастанер.

По его словам, их цель - "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в погромы и поджоги, а также - в ожесточенные стычки протестующих с полицией.

Министр отметил, что с учетом этой угрозы порядок в субботу в городах Франции будут обеспечивать более 60 тысяч полицейских и жандармов.

Французы в желтых жилетах выйдут на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября 2018 года они не пропустили ни одной субботы.

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