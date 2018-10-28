Глава МВД Франции поручил усилить безопасность синагог

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер поручил префектам страны усилить меры безопасности в синагогах после произошедшей в американском Питтсбурге стрельбы, в результате которой погибли 11 человек, передает Report со ссылкой на RT.

«Я дал указание префектам усилить начиная с воскресенья бдительность в районах расположения синагог, в том числе при охране мероприятий, запланированных на этот день», — написал министр в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших в Питтсбурге.

Напомним, 27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.

Подозреваемому в нападении будут предъявлены обвинения в преступлениях, которые в том числе могут караться смертной казнью.