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Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США

Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США Март Хельме уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах
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9 ноября 2020 г. 16:17
Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США

Глава МВД Эстонии, вице-председатель Консервативной народной партии Март Хельме уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах в США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-конференцию главы МВД.

"Вчера вечером, глядя на клевету и ложь, я решил уйти в отставку. Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ", - сказал он.

8 ноября в эфире радиостанции TRE вице-председатель КНП назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами", а министр финансов Мартин Хельме заявил, что результаты выборов президента США фальсифицированы. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас позднее назвал эти высказывания абсурдными и призвал "немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США".

Президент страны Керсти Кальюлайд сообщила, что намерена созвать совет по государственной обороне из-за этих заявлений.

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