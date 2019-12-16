Глава МВД Эстонии не намерен извиняться перед премьером Финляндии

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что не будет извиняться перед премьером и правительством Финляндии за свои резкие высказывания.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил сам М.Хельме в интервью местным СМИ.

"Я ни перед кем не извинюсь. Я могу сказать финнам, что ценю их вклад в Освободительную войну (1918-1920 годов), ценю их государство благосостояния и так далее. Но я не буду извиняться", - сказал М.Хельме.

Напомним, что накануне глава МВД Эстонии, комментируя назначение Санны Марин на пост финского премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром".

В Финляндии, подчеркнул М.Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Других членов финского правительства он назвал уличными активистами и неучами. Позже он заявил, что его резкие слова о премьере и членах правительства Финляндии являются личным мнением и не отражают точку зрения эстонского кабинета министров.

Канцелярия президента Финляндии сообщила, что в телефонном разговоре с президентом Саули Ниинистё глава Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за высказывания М.Хельме.

Лидеры оппозиционных партий Эстонии заявили о готовности инициировать вотум недоверия Хельме, если премьер-министр Юри Ратас не отправит его в отставку.