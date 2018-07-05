Глава МВД Британии проведет экстренное заседание по инциденту в Эймсбери

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Экстренное заседание по инциденту в Эймсбери пройдет в четверг, сообщил в Twitter глава МВД Великобритании Саджид Джавид, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери отравились таким же нервно-паралитическим веществом, которым были ранее отравлены в Солсбери работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В чрезвычайный комитет входят члены кабинета министров, представители полиции, спецслужб и экстренных служб. "Данный инцидент последовал за безрассудным и варварским нападением, произошедшим в Солсбери в марте. Завтра я председательствую на встрече чрезвычайного комитета в связи с продолжающимся расследованием", — говорится в заявлении Джавида.