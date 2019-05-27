Глава МВД Британии поборется за пост Мэй

Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид заявил, что он намерен побороться за пост на должность президента Консервативной партии Великобритании, в настоящее время лидером консерваторов является премьер-министр страны Тереза Мэй.

Как передает Report, об этом он сказал в видеобращении, опубликованном в Твиттере.

В своем видеопослании глава британского МВД поддержал идею реализации Brexit.

"Мой посыл прост: настало время восстановить доверие, прийти к единству и создать новые возможности для нашей страны", - отметил Джавид.