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Глава МВД Британии поборется за пост Мэй

Глава МВД Британии поборется за пост Мэй

Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид заявил, что он намерен побороться за пост на должность президента Консервативной партии Великобритании, в настоящее время лидером консерваторов является премьер-министр страны Тереза Мэй. 

Как передает Report, об этом он сказал в видеобращении, опубликованном в Твиттере.

В своем видеопослании глава британского МВД поддержал идею реализации Brexit.

"Мой посыл прост: настало время восстановить доверие, прийти к единству и создать новые возможности для нашей страны", - отметил Джавид.

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