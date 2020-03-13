Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

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Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип коронавируса COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - говорится в заявлении министра, размещенном в его официальном аккаунте в Twitter.

В Австралии на настоящий момент выявлено 199 случаев заражения новым типом коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек в более чем 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.