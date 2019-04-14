Глава МВД Алжира назвал главной заботой правительства безопасность в преддверии выборов

Обеспечение стабильности и безопасности в преддверии президентских выборов в Алжире является главной заботой нынешнего правительства страны.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории Салахаддин Дахмун.

"Главная забота правительства, того правительства, которое сейчас управляет делами, - это обеспечение стабильности и безопасности в стране в преддверии президентских выборов, намеченных на 4 июля, когда алжирский народ в условиях полной свободы и прозрачности выберет нового президента республики", - отметил глава МВД в ходе визита в провинцию Бешар.

Дахмун также заверил, что "политические изменения, которые неизбежно произойдут, откроют народу и стране новые перспективы развития во всех областях".