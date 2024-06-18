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Глава МВБ США заявил о росте угроз международного терроризма из-за боевых действий в Газе

Глава МВБ США заявил о росте угроз международного терроризма из-за боевых действий в Газе Боевые действия в секторе Газа привели к росту угроз международного терроризма в адрес США.
Другие страны
18 июня 2024 г. 08:31
Глава МВБ США заявил о росте угроз международного терроризма из-за боевых действий в Газе

Боевые действия в секторе Газа привели к росту угроз международного терроризма в адрес США.

Как передает Report, об этом заявил глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Угроза иностранного терроризма продолжает вызывать у нас глубокую тревогу, даже в большей степени, чем в прошлом году. Война на Ближнем Востоке, последовавшая за атаками 7 октября, расширила ландшафт угроз", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

По словам Майоркаса, его ведомство заметило "возобновление вербовки" со стороны террористической группировки "Исламское государство", а также рост усилий, "направленных на то, чтобы побудить людей разделить нас".

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