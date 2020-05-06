​Глава муниципалитета в Мексике запретил умирать из-за COVID-19

Роландо Росас, глава муниципалитета Соконуско в штате Веракрус на юго-востоке Мексики, запретил местным жителям умирать от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Об этом сообщил телеканал "Телевиса". Соответствующее заявление Росас разместил на баннере в центре населенного пункта.

"В соответствии с распоряжением (администрации) муниципалитета, на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса", - гласит его текст. В Соконуско, где проживают порядка 5,2 тыс. человек, до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения. По словам Росаса, таким образом он решил привлечь внимание населения к необходимости по-прежнему соблюдать меры, нацеленные на предотвращение распространения заболевания. "Думаю, что стратегия сработала", - сказал политик в интервью региональному изданию "Диарио дель истмо".