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Глава "Моссада" встретится с шефом ЦРУ для возобновления переговоров о заложниках

Глава "Моссада" встретится с шефом ЦРУ для возобновления переговоров о заложниках Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направится 27 октября в Доху на встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и шефом ЦРУ Уильямом Бернсом о возобновлении переговоров об освобождении израильских заложников.
Другие страны
25 октября 2024 г. 00:12
Глава Моссада встретится с шефом ЦРУ для возобновления переговоров о заложниках

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направится 27 октября в Доху на встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и шефом ЦРУ Уильямом Бернсом о возобновлении переговоров об освобождении израильских заложников.

Как передает Report, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно информации, в Дохе стороны будут обсуждать различные варианты для возобновления переговоров об освобождении заложников, которых больше года удерживают боевики ХАМАС.

Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Катаре.

Пока неизвестно, кто будет представлять ХАМАС на переговорах. Основным лицом для контактов вне пределов Газы пока считается Халил аль-Хайя, уточняет CNN.

Ранее Блинкен заявлял, что недавняя гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

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