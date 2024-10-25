Глава "Моссада" встретится с шефом ЦРУ для возобновления переговоров о заложниках

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направится 27 октября в Доху на встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и шефом ЦРУ Уильямом Бернсом о возобновлении переговоров об освобождении израильских заложников.
Как передает
Согласно информации, в Дохе стороны будут обсуждать различные варианты для возобновления переговоров об освобождении заложников, которых больше года удерживают боевики ХАМАС.
Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Катаре.
Пока неизвестно, кто будет представлять ХАМАС на переговорах. Основным лицом для контактов вне пределов Газы пока считается Халил аль-Хайя, уточняет CNN.
Ранее Блинкен заявлял, что недавняя гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.