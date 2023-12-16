Глава "Моссада" проведет в Европе переговоры с представителями Катара

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направился в Европу, где у него пройдут переговоры с представителями Катара о новой сделке по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направился в Европу, где у него пройдут переговоры с представителями Катара о новой сделке по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Об этом Report передает со ссылкой на The Times of Israel.

Ранее на этой неделе государственное радио Израиля Kan со ссылкой на высокопоставленных чиновников опровергло сообщения о том, что делегации Израиля и Катара обсуждают в одной из европейских столиц новую сделку по освобождению удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников.

До этого израильские СМИ утверждали, что катарские и египетские посредники на прошлых выходных связывались с Израилем и интересовались, готова ли израильская сторона возобновить переговоры по возможной новой сделке по освобождению заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа.

В пятницу канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Барнеа обсудил ситуацию с заложниками в секторе Газа с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном во время их встречи в Тель-Авиве.