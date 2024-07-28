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Глава "Моссада" прибыл в Рим для встречи по Газе

Глава "Моссада" прибыл в Рим для встречи по Газе Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа прибыл в Рим для участия во встрече по продвижению соглашения по Газе.
Другие страны
28 июля 2024 г. 15:02
Глава Моссада прибыл в Рим для встречи по Газе

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа прибыл в Рим для участия во встрече по продвижению соглашения по Газе.

Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман.

Согласно информации, в Риме он встретится с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой разведслужбы Египта Аббасом Камелем.

Отмечается, что в рамках встречи будут проведены переговоры относительно прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал 26 июля на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде, что направит команду переговорщиков в Рим для обсуждения сделки по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.

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Версия на английском языке Mossad chief arrives in Rome for crucial Gaza talks
Версия на азербайджанском языке Mossad rəhbəri Qəzza danışıqları üçün Romaya gedib

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