Глава "Моссада" прибыл в Рим для встречи по Газе

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа прибыл в Рим для участия во встрече по продвижению соглашения по Газе.

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа прибыл в Рим для участия во встрече по продвижению соглашения по Газе.

Как передает Report , об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман.

Согласно информации, в Риме он встретится с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой разведслужбы Египта Аббасом Камелем.

Отмечается, что в рамках встречи будут проведены переговоры относительно прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал 26 июля на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде, что направит команду переговорщиков в Рим для обсуждения сделки по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.