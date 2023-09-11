Глава "Моссада": Поставки российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля

Поставки современных российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля.
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Он отметил, что с октября 2023 года доступ Ирана к международному рынку вооружений будет облегчен из-за окончания срока действия эмбарго ООН на поставки вооружений Тегерану. Сейчас из-за действия эмбарго для закупки вооружений Иран, по словам Барнеа, пользуется услугами третьих лиц.
"Первый фактор, питающий раздутое эго Ирана, — это помощь, которую он оказывает России посредством продажи БПЛА. Мы обеспокоены тем, что русские выполнят требования Ирана о поставках ему оружия и сырья, которые поставят Израиль под угрозу", - заявил глава "Моссада".