Глава "Моссада": Поставки российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля

Поставки современных российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля.

Поставки современных российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа на Международной контртеррористической конференции Университета Райхмана.

Он отметил, что с октября 2023 года доступ Ирана к международному рынку вооружений будет облегчен из-за окончания срока действия эмбарго ООН на поставки вооружений Тегерану. Сейчас из-за действия эмбарго для закупки вооружений Иран, по словам Барнеа, пользуется услугами третьих лиц.

"Первый фактор, питающий раздутое эго Ирана, — это помощь, которую он оказывает России посредством продажи БПЛА. Мы обеспокоены тем, что русские выполнят требования Ирана о поставках ему оружия и сырья, которые поставят Израиль под угрозу", - заявил глава "Моссада".