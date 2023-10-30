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Руководитель Моссада обсудил в Катаре освобождении заложников, удерживаемых в Газзе

Руководитель Моссада обсудил в Катаре освобождении заложников, удерживаемых в Газзе Глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа посетил Катар для обсуждения посредничества этой страны в освобождении более 235 израильских и иностранных граждан из Газы.
Другие страны
30 октября 2023 г. 23:56
Руководитель Моссада обсудил в Катаре освобождении заложников, удерживаемых в Газзе

Глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа посетил Катар для обсуждения посредничества этой страны в освобождении более 235 израильских и иностранных граждан из Газы.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Барнеа побывал в Катаре на прошедших выходных, он встретился с высокопоставленными официальными лицами страны и обсудил с ними усилия по освобождению заложников из сектора Газы.

Издание подчеркивает, что Катар в текущий момент является основным посредником между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

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Версия на азербайджанском языке “Mossad”ın rəhbəri Qətərdə Qəzzadan girovların azad edilməsini müzakirə edib

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