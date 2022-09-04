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Глава "Моссада" направится в США для обсуждения сделки с Ираном

Глава "Моссада" направится в США для обсуждения сделки с Ираном Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в понедельник направится в США для обсуждения рисков, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 15:20
Глава Моссада направится в США для обсуждения сделки с Ираном

Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в понедельник направится в США для обсуждения рисков, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина еврейского государства премьер-министр Израиля Яир Лапид.

"После моего разговора с президентом Байденом в прошлую среду директор разведки "Моссад" завтра (5 сентября – ред.) отбывает в Вашингтон для проведения ряда встреч, призванных довести до сведения американской администрации нашу позицию относительно опасностей, заложенных в соглашении (с Ираном)", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Выдвинутые Израилем замечания по поводу СВПД по иранской ядерной программе были учтены американской администрацией, сообщил Лапид.

"Я говорю это осторожно, но в то же время это работает. Оговорки, которые мы представили американской администрации, были учтены", - сказал премьер. "Мы также говорили с другими нашими партнерами", - добавил Лапид.

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